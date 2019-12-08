القوات الامنية تعتقل احد ممولي داعش في الموصل

2019/12/08 | 20:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الامنية تعتقل احد ككولي داعش في الموصل

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