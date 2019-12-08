خلاطي يكشف إعداد الصيغة النهائية لقانون الانتخابات وموعد إقراره

2019/12/08 | 20:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية، حسن خلاطي، إعداد الصيغة النهائية لقانون الانتخابات، فيما تحدث عن موعد إقراره.

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