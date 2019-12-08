2019/12/08 | 20:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يرى تأخير التشريع يؤثر سلباً على الشارع العراقي خبير لـ (الزمان): قانون الموازنة يستثنى من تصريف الأعمال بغداد – الزمان اكد خبير قانوني ان عدم ارسال قانون الموازنة الى البرلمان للتصويت عليه يؤدي الى اضطراب في صرف تخصيصات الوزارات والمؤسسات الحكومية،مشيرا الى ان القانون مستثنى من تصريف الاعمال.وقال طارق حرب […]

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