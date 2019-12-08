2019/12/08 | 20:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء: إطلاق سراح 2626 موقوفاً من المحتجين صالح وبلاسخارت يشدّدان على حماية التظاهرات وتحقيق تطلّعات الإصلاح بغداد – عبد اللطيف الموسوي شدد رئيس الجمهورية برهم صالح والممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارات على حق التظاهر السلمي وعدم السماح بالفوضى،فيما طالبا بتعزيز الإجراءات الأمنية والقبض على منفذي (جريمة السنك).وقال بيان تلقته (الزمان) […]

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