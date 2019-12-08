2019/12/08 | 20:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء الطقس ممطر والعظمى في بغداد 15 بغداد – فائز جواد ديالى – سلام عبد الشمري رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي تابعة لوزارة النقل ان يكون الطقس اليوم الاثنين غائما مصحوبا بامطار وعواصف رعدية وتكون درجة الحرارة العظمى في بغداد 15 درجة.وقالت الهيئة في بيان امس إن (طقس اليوم الاثنين […]

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