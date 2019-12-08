بانغام المدفعي وطرباند.. ليلة فنية عراقية تضيء مسارح الشارقة

2019/12/08 | 20:56 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: احيا الفنان العراقي العالمي إلهام المدفعي بمرافقة فرقة “طرباند” ليلة فنية عراقية على مسرح المجاز في امارة الشارقة في اولى امسيات “هلا بالمجاز”، وكان جمهور الشارقة ليلة الجمعة الماضية على موعد مع أجمل الروائع الغنائية العراقية التي قدمها المدفعي خلال شوطه الفني، رافقته في السهرة الاستثنائية فرقة “طرباند” العربية المقبلة من ...

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