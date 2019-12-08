الساعة الفريدة

2019/12/08 | 20:56 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- -1- ثمة سؤل يطرح نفسه بالحاح : هل هناك ساعة معيّنة يمكن لنا أنْ نغتنمها للوصول الى ما نريد من استجابة للدعوات واستدرار للرزق واستنزال للرحمة ؟ والجواب : نعم وهذه الساعة حدّدها الحديث المروي عن الرسول الأعظم ( صلى الله عليه واله وسلم) بقوله : ” ألا أدلكم على ساعة مِنْ ساعات الجنّة : ...

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