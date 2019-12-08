2019/12/08 | 20:56 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: بعد أن قفزا من شقتيهما هربا من زلزال أدى إلى مقتل أقارب لهما، حصل طفلان من ألبانيا على دعم نفسي كبير عندما التقيا أسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو وجانلويجي بوفون، وكان على أوريل لالا (7 أعوام) وأليسيو كاكوني (10 أعوام) القفز من شرفة منزليهما للنجاة من الزلزال في ثومان إحدى أكثر ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو وبوفون في مهمة إنسانية مع “طفلي الزلزال”) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو وبوفون في مهمة إنسانية مع “طفلي الزلزال”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).