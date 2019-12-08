تعرف على قائمة الجوية لمعسكر تونس وهذه الغيابات

2019/12/08 | 20:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصلت بعثة الصقور بقيادة القديس ايوب اوديشو، الى تونس للدخول في معسكر تدريبي استعدادآ لأياب دوري ابطال العرب ضد مولودية الجزائر.

الفريق ضم ايوب اوديشو مدربآ، مهدي جاسم مشرفآ، علي عبدالجبار مساعد، لؤي صلاح مساعد، غانم ابراهيم مدرب الحراس، فيما اللاعبون لحراسة المرمى امجد رحيم، محمد صالح، عبدالله فيصل

وفي خط الدفاع سامح سعيد، ايهاب ناصر، مصطفى معن، حسن رائد، علي بهجت، ميثم جبار، والخميس يصل احمد ابراهيم.

لاعبو خط الوسط:حسين جبار وشريف عبدالكاظم، كرار بري على ان يلتحق الخميس ابراهيم بايش وكذلك تواجد في القائمة زاهر ميداني ومحمد علي عبود ومحمد قاسم و علي حصني.





خط الهجوم: حمادي احمد، ايمن حسين، محمد قاسم نصيف، ( امجد راضي).

غيابات الصقور كانت المدرب حيدر محمد ابوعجة ظروف عائلية وحسين محسن لاستشهاد اخيه في الاحتجاجات، كرار نبيل كسر في اليد وعلي ستار لوكا و ماديرا وعباس جاسم لعدم ادراجهم بالقائمة.

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