صحة نينوى ترصد حالة أصابة بأنفلونزا الطيور في المحافظة

2019/12/08 | 21:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

كشف مديرعام صحة محافظة نينوى جاسم المعماري، اليوم الأحد، عن رصد حالة إصابة واحدة بأنفلونزا الطيور في نينوى وهي تحت السيطرة مؤكدا بأن

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