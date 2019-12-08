2019/12/08 | 21:01 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابرز نتائج الاتفاق النهائي بين الكرد والحكومة الاتحادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/08 | 21:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابرز نتائج الاتفاق النهائي بين الكرد والحكومة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابرز نتائج الاتفاق النهائي بين الكرد والحكومة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).