البحرين يفوز على السعودية ويحقق لقب تاريجي في بطولة الخليج

2019/12/08 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

حقق منتخب البحرين اليوم الاحد، (8 كانون الاول 2019) لقب تاريخي بتحقيق اول لقب في خليجي بعد الفوز على السع...





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