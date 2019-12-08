2019/12/08 | 21:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البحرين تتوج بلقب خليجي 24 على حساب السعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/08 | 21:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين تتوج بلقب خليجي 24 على حساب السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين تتوج بلقب خليجي 24 على حساب السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).