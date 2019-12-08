ورود ومصاحف وفرشاة تلون ساحات التظاهر ... صور

2019/12/08 | 21:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجولت عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع) ،اليوم الأحد، في ساحة التحرير والسنك والخلّاني ، والتقطت مشاهد عبرت عن سلمية المتظاهرين ، وعكست نشاطهم الروحي والوجداني عبر عبق الورود ومناجاة المصاحف وزهو الفرشاة التي لونت المشهد بصور تعكس التوق للحياة والتمسك بها والعدالة الاجتماعية والتوق إليها.

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