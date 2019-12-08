2019/12/08 | 21:14 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب من الصدر: شعار ماكو وطن ماكو دوام لا يصلح فرضه على الأطفال ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرب من الصدر: شعار ماكو وطن ماكو دوام لا يصلح فرضه على الأطفال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).