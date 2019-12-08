البحرين بطلاً لكأس الخليج لأول مرة في تاريخه

2019/12/08 | 21:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فاز منتخب البحرين لكرة القدم مساء الاحد، على المنتخب السعودي بهدف نظيف ليتوج بكأس الخليج للمرة الاولى في تاريخه.فعلى أرضية ملعب الدحيل في قطر، بقي التعادل السلبي سيد الموقف حتى الدقيقة 69 عبر المهاجم محمد الرميحي، وبقي هذا الهدف صامدا وحيدا حتى نهاية اللقاء.وبهذا الفوز، حقق المنتخب البحريني اللقب الأول في تاريخه ببطولة كأس الخليج لينضم إلى قائمة المتوجين بلقب البطولة الأغلى على مستوى منتخبات الخليج.بدروه، لم ينجح المنتخب السعودي بتشكيل الخطورة اللازمة على المرمى البحريني طيلة دقائق المباراة، ليفشل في تحقيق اللقب الرابع في تاريخه بالبطولة الخليجية.

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