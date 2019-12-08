الحشد يدمر

2019/12/08 | 21:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دمرت قوات الحشد الشعبي، معسكراً مهماً للإرهابيين في محافظة ديالى.

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