بالصور.. سنجار توقد الشموع وتصلي على أرواح شهداء مجزرة السنك

2019/12/08 | 21:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اوقد اهالي سنجار غرب الموصل، مساء اليوم الاحد، الشموع على أرواح شهداء مجزرة السنك وسط بغداد.

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