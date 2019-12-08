بالفيديو.. شخص يدهس العلم العراقي وصور شهداء التظاهرات بعجلته في بغداد

2019/12/08 | 21:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصوراً لسائق سيارة وهو يقوم بدهس العلم العراقي وصور شهداء التظاهرات في بغداد.وبحسب الناشطين فان” الحادثة وقعت قرب مدرسة مريم العذراء في الرصافة الثالثة بالعاصمة بغداد، فيما طالبوا بمحاسبته “.رقم السيارة واضح بالفديو اتمنى من الجهات المختصة معاقبة لثلاث اسباب الاول اهانة رمز الدولة الثاني ارهاب لبنات […]

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