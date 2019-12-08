الى هضبة الحماقة امريكا.. ارجعوا اموال العصائب!

2019/12/08 | 21:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد عدنان

ونحن ننتظر عقوبات الولايات المتحدة الامريكية بفارغ الصبر للتشرف والتباهي بها بين جماهيرنا وانصارنا وشعبنا بهذه العقوبات، اذ نتفاجئ بنوع هذه العقوبات المضحكة!

عقوبات من

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