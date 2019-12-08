الحشد الشعبي يدمر معسكر استراتيجي لداعش في ديالى

2019/12/08 | 21:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأحد، من تدمير معسكر استراتيجي لداعش قي ديالى.

وقال إعلام الحشد في بيان مقتضب، أن "الحشد الشعبي دمر معسكر

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