2019/12/08 | 21:32 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد هجوم الخزعلي.. وزير الصدر يدعو إلى عودة طلاب المدارس الابتدائية للدوام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/08 | 21:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

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