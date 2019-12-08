السفير العراقي يبحث مسألة إقامة طلبة المدارس في عمان

2019/12/08 | 21:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري ،اليوم الأحد، مع وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ، وشؤون الجالية العراقية في الأردن.

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