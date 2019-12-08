{مسابقة وتحقيق».. برنامج البسطاء والمثقفين معاً

2019/12/08 | 21:44 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبد الكناني

دأبت ادارة التلفزيون البغدادي على ادامة الصلة بينها والجمهور، من خلال برامج التنمية، التي اهتمت بمشاكل الناس، باحثة عن حلول؛ ولأجل الجذب اعتمدت المسابقة والهدايا.من البرامج التي استقطبت المشاهدين "مسابقة وتحقيق" الذي يجري تحقيقاً في مؤسسات الدولة، بناءً على رسائل المواطنين، يقرأها ويتحرى ما يرد فيها..



سلباً او إيجاباً، من خلال تحقيق ميداني، ليختتم بسؤال عن تلك المنشأة او المؤسسة.

"مسابقة وتحقيق" اشتهر خلال الستينيات بأريحية معدته ومقدمته سؤدد القادري..



رحمها الله، وأغنية الكورس التلفزيوني عند البداية والنهاية لسهولة

ترديدها.

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