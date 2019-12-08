الوفد الكوردستاني يعود الى بغداد للمضي بمباحثات الموازنة الاتحادية

2019/12/08 | 21:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعد الاتفاق بين اربيل وبغداد بشأن الموازنة والنفط، وبعد وصول مشروع الموازنة من الحكومة الى مجلس النواب، من المقرر ان يقوم وفد من حكومة اقليم كوردستان بزيارة بغداد للقاء الكتل السياسية المنضوية في مجلس النواب، وقال مسؤول ممثلية حكومة الاقليم في بغداد انهم سيبذلون الجهود لتنفيذ الاتفاق كما هو.وقال مسؤول الممثلية فارس عيسى، إن الاتفاق تم بين حكومتي الاقليم وبغداد بشأن الموازنة والنفط وكان من المقرر ارسال مشروع قانون الموازنة العراقية العامة لسنة 2020، من الحكومة العراقية الى مجلس النواب الاسبوع الماضي، لذلك فان الكورد بانتظار وصول مشروع القانون الى المجلس ويبذلون المساعي مع الكتل السياسية الاخرى لاقراره كما هو.واضاف عيسى انه بوصول مشروع القانون الى مجلس النواب فان وفدا من حكومة الاقليم سيزور بغداد وسيجتمع مع الكتل السياسية المنضوية في مجلس النواب العراقي، مضيفا ان هذا الوفد السياسي الكوردي يضم ممثلين عن جميع الكتل الكوردية في مجلس النواب.واكد ان ان الاتفاق بين الاقليم وبغداد مرتبط بالموازنة والنفط وسيتم تنفيذه كما هو.

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