جلسة البرلمان اليوم تخلو من مناقشة قانون الانتخابات وتناقش الاحداث الأمنية الأخيرة

2019/12/08 | 21:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: رجحت كتلة اتحاد القوى العراقية, الاحد، عدم ادراج مشروع قانون الانتخابات ضمن جدول اعمال جلسة اليوم الاثنين, عازية السبب الى عدم اكتمال الإجراءات الفنية لمشروع القانون.وقالت النائبة عن الكتلة زيتون الدليمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “الكتل السياسية تسعى جاهدة الى تشريع قانون لانتخابات مجلس النواب يرضي الشعب ...

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