نائب عن الفتح: تأخير ارسال الموازنة الى البرلمان معضلة جديدة

2019/12/08 | 21:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: عد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس الشبكي، عدم حسم الموازنة الاتحادية للعام المقبل من قبل الحكومة وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال خلق “معضلة جديدة” بالمشهد العراقي على اعتبار انها ستبقى لدى الحكومة لحين تشكيل أخرى جديدة.وقال الشبكي في تصريحات صحفية ان “الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال بالتالي فليس ...

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