بالوثائق.. محافظ الديوانية يعلن عن الأسماء الفائزة بقرعة التعيين على مديرية كهرباء المحافظة

2019/12/08 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، اليوم الاحد، عن الأسماء الفائزة بقرعة التعين على مديرية كهر...





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