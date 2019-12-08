جريس الهامس - جذور اللغة وتطورها في بلادنا -6- على جدار الثورة رقم 242

2019/12/08 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس والإنحراف عن قواعد اللغة وأوزان وموسيقا الشعر العربي وإبداعاته الإنسانية ...تحت عناوين مستهلكة كالشعر الحر .أو القصيدة النثرية...ومااللغةالفينيقية, أو العبرية , أو الكنعامية .سوى لهجات وإشتقاقات من الآرامية الأم ..وتطالعنا المصادر التاريخية الموّثقة ...أن اليهود أهملوا إستعمال لغتهم العبرية قروناً طويلة ..وإستعملوا اللغة الآرامية - السريانية التي كانت سائدة في فلسطين والمشرق العربي كله .وب......

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