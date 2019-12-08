سمير حنا خمورو - في العراق: بعدم الثقة وإرتياب أُستقبلت المفوضية الجديدة

2019/12/08 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو كتبت صحيفة لاكروا الفرنسية هذا اليوم، 8 كانون الأول/ ديسمبر، مقالا بعنوان : في العراق: بعدم الثقة وإرتياب استقبلت المفوضية جديدة.في يوم الخميس 5 ديسمبر ، صوت البرلمان العراقي على تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات التي وعد بها الرئيس العراقي لإضفاء مزيد من الشفافية على صناديق الاقتراع.بعد استقالة رئيس الوزراء في 1 كانون الأول/ ديسمبر، يطالب المحتجون رئيس الجمهورية الآن بحل البر......

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