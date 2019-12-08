2019/12/08 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر هل علينا أن نبتهج لأن وزيرة الثقافة رفضت تعيين سيدة منتقبة مديرة لقصر ثقافة كفر الدوار؟!! ، وهل لنا أن ننام مرتاحين البال لأن وزير الأوقاف تفضل علينا بإخفاء الشيخ عبدالله رشدي عن عيوننا في دهاليز الوزارة؟؟!.يبدو لي أن ما فعلته وزيرة الثقافة وما فعله وزير الأوقاف يشبه كثيرا ما تفعله الأم مع رضيعها عندما يفتح جعورته صارخا من ألم في بطنه أو مغص في معدته إذ تلقمه البزازة لكي يصمت ولا يعود يوجع رأس......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد أبو قمر - البزازة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد أبو قمر - البزازة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).