ديالى: القبض على متهمين اثنين بحوزتهم مواد مخدرة في المقدادية

2019/12/08 | 22:01 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة ديالى، اليوم الاحد، القاء قبض على متهمين اثنين بحوزتهم مواد مخدرة في المقدادية.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، ان "مفارز من قسم شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في قيادة شرطة ديالى وخلال ممارساتها الامنية للقضاء على ظاهرة المخدرات، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين الاول (م.ه.ع) والمتهم الثاني (ع.ع.ن) في قضاء المقدادية".

واضاف انه "تم ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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