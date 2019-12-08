2019/12/08 | 22:01 - المصدر: الغد برس

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صالح العراقي: ذهاب طلاب الابتدائية لمدارسهم لا يعارض الثورة الاصل

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صالح العراقي: ذهاب طلاب الابتدائية لمدارسهم لا يعارض الثورة الاصلاحية

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