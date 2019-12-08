سياسي مستقل لـ

2019/12/08 | 22:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد السياسي المستقل صلاح عبد الرزاق، اليوم الأحد، ضرورة الإسراع في اختيار رئيس الوزراء الجديد قبل الدخول في فراغ دستوري، فيما أشار إلى

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