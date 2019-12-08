انتشال جثة شاب غريق في ميسان

2019/12/08 | 22:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان / الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الاحد، عن انتشال جثة شاب غريق من قبل الشرطة النهرية.

وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "تمكن فريق وحدة الغوص التابع إلى قسم الشرطة النهرية في قيادة شرطة محافظة ميسان والمنشآت من انتشال جثة شاب غريق بعد مباشرة فريق الغواصين بالبحث عن الجثة".

واضافت "تم العثور عليها وإنتشالها، فيما قام خبراء الأدلة الجنائية بإجراء الكشف الظاهري عليها وأرسلت إلى الطبابة العدلية لإكمال الإجراءات القانونية".

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