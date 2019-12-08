شاهد.. البحرين تتوج بلقب بطولة كأس خليجي 24 للمرة الأولى بتاريخها

2019/12/08 | 22:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج المنتخب البحريني بلقب كأس الخليج 24 بعد فوزه على المنتخب السعودي بهدف نظيف في المباراة النهائية.وحقق الأحمر البحريني اللقب الخليجي الأول بعد مرور نصف قرن على انطلاق البطولة، حيث دخل المنتخب البحريني سجل الفائزين في البطولة رسمياً برصيد بطولة واحدة وسط حسرة سعودية كبيرة بفقدان تحقيق اللقب الخليجي.وأحرز هدف المباراة الوحيد مهاجم […]

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