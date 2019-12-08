الموقف الليلي لتظاهرات الثامن من كانون الثاني في ساحة التحرير

2019/12/08 | 22:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الاعلامي على جواد، اليوم الاحد، الموقف الليلي للتظاهرات في ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد، حيث كان الموقف كما يلي: ١- إفتتاح معهد التحرير للتدريس المجاني للطلبة ..٢- إعادة التيار الكهربائي الى ساحة الخلاني وجسر ” السنك ” بعد إنقطاعها في اليومين السابقين ٣- الأعداد مازالت غفيرة والأعتصام مازال يُحافظ على سلميته ٤- الطعام […]

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