كوردستان توجه دعوة اممية تخص خطر داعش

2019/12/08 | 22:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، المجتمع الدولي بمنع عودة ظهور تنظيم "داعش" الارهابي.وقال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي خلال مشاركته في مراسم اليوم الوطني لرومانيا في اربيل ، ان الاقليم يسعى تحسين علاقاته مع جميع البلدان.وطالب دزيي المجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة اقليم كوردستان وقوات البيشمركة، من اجل ضمان عدم عودة ظهور تهديد "داعش" في المنطقة.

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