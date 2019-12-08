كشف حقيقة رد الفياض على “شطحة” مقرب من الصدر وصفه فيها بـ”الظالم”

2019/12/08 | 22:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت الصفحة الرسمية التابعة لرئيس هيأة الحشد الشعبي/ مستشار الامن الوطني، فالح الفياض، اليوم الاحد، حقيقة تغريدة نسبت للأخير وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.ونشرة الصفحة، صورة للتغريدة المذكورة وعليها دلالة بانها ’’مزورة’’.وتداولت صفحات ومواقع الكترونية، تغريدة ونسبتها بانها للفياض تضمنت ردا على المقرب من الصدر صالح محمد العراقي الذي هاجم الفياض امس […]

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