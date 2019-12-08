فنان يلتهم “عملاً فنيا” بيع بـ 120 ألف دولار

2019/12/08 | 22:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكل الفنان التشكيلي الأمريكي ديفيد داتونا، النسخة الرابعة من “عمل فني”، هو عبارة عن إصبع موز مثبت على جدار بشريط لاصق، يعود للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان وشارك داتونا مقطع فيديو في حسابه على “إنستغرام” تحت عنون “الفنان الجائع”، حيث يظهر وهو يتجه إلى الموزة المعروضة في معرض “آرت بازل ميامي” بولاية فلوريدا الأمريكية، قبل أن […]

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