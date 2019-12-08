الحلفي: المجتمع الدولي لن يسكت عن جريمة السنك وانهاء الاحتجاجات على الطريقة الايرانية لن يفلح بالعراق

2019/12/08 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قال القيادي في الحزب الشيوعي، جاسم الحلفي ، الاحد 8-12-2019، إن استهداف المتظاهرين في ساحة ...





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