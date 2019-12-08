دراسة: الهواتف النقالة تتسبب بإصابة 76 الف شخص بإصابات مختلفة

2019/12/08 | 22:33 - المصدر: العهد نيوز

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يصاب الكثير من الناس بجروح في الرأس ومناطق أخرى من جسمهم بسبب الأجهزة النقالة، وفق ما كشفت دراسة حديثة.

وبحسب الدراسة المنشورة في

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