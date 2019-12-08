الدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق معرض الخياطة في النجف الاشرف

2019/12/08 | 22:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - النجف الاشرف

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، تفاصيل حريق النجف، مؤكدة أن الحريق اندلع داخل معرض للخياطة وسط المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان

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