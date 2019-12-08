2019/12/08 | 22:34 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيطرة على حريق في بناية وسط النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/08 | 22:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيطرة على حريق في بناية وسط النجف) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيطرة على حريق في بناية وسط النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).