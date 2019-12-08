البرهان: لن نسمح بتفتيت وحدة السودان

2019/12/08 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، اليوم الأحد، على عدم السماح بتفتيت وحدة السودان وتهديد كيانه.

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