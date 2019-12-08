القطعات العسكرية تطارد بقايا الإرهاب في المرحلة السابعة لعملية إرادة النصر

2019/12/08 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، اليوم الأحد، تدمير أربع مضافات وثلاثة انفاق والعثور على عبوات ناسفة في مناطق مختلفة من محافظة صلاح الدين ، ضمن المرحلة السابعة من عملية إرادة النصر.

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