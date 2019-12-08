برهم صالح: عصابات خارجة عن القانون نفذت جريمة السنك

2019/12/08 | 22:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد، إن الجريمة المروعة التي استهدفت المتظاهرين يوم الجمعة الماضي، نفذتها عصابات خارجة عن القانون، واستهدفت أمن ...

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