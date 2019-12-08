قريباً.. أحزاب الثورة العراقية تهيمن على المشهد السياسي

2019/12/08 | 22:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق بعد سقوط نظام #صدام_حسين سنة 2003، تمكنت قوى سياسية إسلامية من الهيمنة على المشهد السياسي والحكومي في العراق، وعملت تلك القوى على تشريع قوانين انتخابية، تضمن […]

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