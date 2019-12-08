مسلحون مجهولون يغتالون الناشط المدني فاهم الطائي في كربلاء

2019/12/08 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- كربلاء

كشفت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الاحد (8 كانون الأول 2019)، عن وجود خطة متكاملة لحماية مرقدي الامام الحسين وأخيه العباس، مع منع لأي طيران فوق المنطقة دون موافقة مسبقة من قيادة العمليات.

وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة في حديث خص

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن القاء القبض على احد ممولي داعش في الموصل قبل التحرير.

وقالت المديرية في بيان، انه "بكمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبال

بغداد اليوم - صلاح الدين

اعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، الاحد (08 كانون الأول 2019)، مباشرة أكثر من 2000 منتسب من المفسوخة عقودهم.

وقال قائد الشرطة والمنشآت في المحافظة اللواء قنديل خليل محمد في تصريح صحفي، إن "2400 منتسب من المفسوخة عقودهم

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