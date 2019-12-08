الحزب الشيوعي العمالي العراقي - هجوم المليشيات الحكومية على خيام المتظاهرين يكشف ان ساعة رحيلها قد ازفت!

2019/12/08 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي ان العملية الوحشية التي ارتكبتها المليشيات الحكومية وبالتنسيق مع قوات مكافحة الشغب ليلة السادس من كانون الاول بالهجوم على ساحة الخلاني وخيام جسر السنك، وادت الى قتل وجرح العشرات من المعتصمين السلميين، تكشف امام العالم اجمع ان السلطة الحاكمة تلعب اخر اوراقها لانقاذ امتيازاتها ونفوذها ونهبها وسرقتها للثروات المجتمع.ان هذه العصابات المأجورة تشكلت وفي غفلة من الزمن تحت عنوان “الحرب على داعش” تبين ......

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